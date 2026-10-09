Berardi l’ha rifatto, torna versione “Spider-Man di quartiere” e salva uno studente colto da malore: il precedente

Berardi e la moglie Francesca hanno soccorso un giovane colto da malore a Modena. L'attaccante non è nuovo a gesti lodevoli: a giugno aveva aiutato un ciclista a Forte dei Marmi

Domenico Berardi si ripete. Dopo aver soccorso un giocane ciclista, rimasto ferito a Forte dei Marmi, l’attaccante del Sassuolo, in compagnia della moglie Francesca, ha prestato aiuto a un ragazzo vittima di un malore su un autobus scolastico a Modena. Immediati e tempestivi i soccorsi del calciatore, il giovane non è in pericolo di vita.

Berardi eroe (non) per caso

Domenico Berardi, eroe per caso. L’attaccante del Sassuolo s’è reso nuovamente protagonista di un gesto lodevole, soccorrendo uno studente colto da malore a bordo di un autobus scolastico. Berardi, aiutato dalla moglie, s’è prestato per le prime cure del caso: è accaduto a Modena.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il calciatore si trovava a pranzo in un ristorante della zona in compagnia della moglie Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici, quando si è accorto del malore accusato da un ragazzo a bordo di un autobus fermo davanti al locale. Immediati i soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che ha trasferito in ospedale il giovane, le cui condizioni non sarebbero gravi, secondo quanto riferisce Modena Today. Importante è risultato il soccorso di Berardi e della moglie Francesca, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso. I due si sono subito prodigati per aiutare il giovane, restando al suo fianco fino all’arrivo degli operatori del 118.

Il precedente a Forte dei Marmi

Berardi non è nuovo a interventi di questo genere. Lo scorso 28 giugno, mentre percorreva in bicicletta via Cavour a Forte dei Marmi, aveva soccorso un ragazzo caduto dalla bicicletta e rimasto a terra sanguinante. Il capitano del Sassuolo, in quel caso senza la moglie Francesca, ma coadiuvato dalla contitolare di un bar della zona, aveva prestato i primi soccorsi al giovane prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Il gesto di Berardi tra l’indifferenza dei passanti

In quella situazione, Il Messaggero – il primo quotidiano a divulgare la notizia – aveva parlato dell’indifferenza di molti passanti e del bel gesto di Berardi, l’unico a fermarsi e a prestare soccorso al giovane, che nell’impatto con l’asfalto perdeva copiosamente sangue.

A raccontare l’episodio era stata la donna che con Berardi aveva prestato soccorso allo sventurato: “Da lontano vedevo una bici ma non capivo se c’era a terra qualcuno. Gli altri guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Mimmo invece si è fermato subito e mi ha invitato a dare una mano“.