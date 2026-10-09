Berardi l’ha rifatto, torna versione “Spider-Man di quartiere” e salva uno studente colto da malore: il precedente

Domenico Berardi si ripete. Dopo aver soccorso un giocane ciclista, rimasto ferito a Forte dei Marmi, l’attaccante del Sassuolo, in compagnia della moglie Francesca, ha prestato aiuto a un ragazzo vittima di un malore su un autobus scolastico a Modena. Immediati e tempestivi i soccorsi del calciatore, il giovane non è in pericolo di vita.
- Berardi eroe (non) per caso
- Il precedente a Forte dei Marmi
- Il gesto di Berardi tra l'indifferenza dei passanti
Berardi eroe (non) per caso
Domenico Berardi, eroe per caso. L’attaccante del Sassuolo s’è reso nuovamente protagonista di un gesto lodevole, soccorrendo uno studente colto da malore a bordo di un autobus scolastico. Berardi, aiutato dalla moglie, s’è prestato per le prime cure del caso: è accaduto a Modena.
Il calciatore si trovava a pranzo in un ristorante della zona in compagnia della moglie Francesca Fantuzzi e ad alcuni amici, quando si è accorto del malore accusato da un ragazzo a bordo di un autobus fermo davanti al locale. Immediati i soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza del 118, che ha trasferito in ospedale il giovane, le cui condizioni non sarebbero gravi, secondo quanto riferisce Modena Today. Importante è risultato il soccorso di Berardi e della moglie Francesca, in possesso del patentino Dae e dell’attestato di primo soccorso. I due si sono subito prodigati per aiutare il giovane, restando al suo fianco fino all’arrivo degli operatori del 118.
Il precedente a Forte dei Marmi
Berardi non è nuovo a interventi di questo genere. Lo scorso 28 giugno, mentre percorreva in bicicletta via Cavour a Forte dei Marmi, aveva soccorso un ragazzo caduto dalla bicicletta e rimasto a terra sanguinante. Il capitano del Sassuolo, in quel caso senza la moglie Francesca, ma coadiuvato dalla contitolare di un bar della zona, aveva prestato i primi soccorsi al giovane prima dell’arrivo dell’ambulanza.
Il gesto di Berardi tra l’indifferenza dei passanti
In quella situazione, Il Messaggero – il primo quotidiano a divulgare la notizia – aveva parlato dell’indifferenza di molti passanti e del bel gesto di Berardi, l’unico a fermarsi e a prestare soccorso al giovane, che nell’impatto con l’asfalto perdeva copiosamente sangue.
A raccontare l’episodio era stata la donna che con Berardi aveva prestato soccorso allo sventurato: “Da lontano vedevo una bici ma non capivo se c’era a terra qualcuno. Gli altri guardavano a terra e andavano avanti come se niente fosse. Mimmo invece si è fermato subito e mi ha invitato a dare una mano“.