Berat Djimsiti è giunto a un bivio

Ora o mai più, probabilmente.

Pochissimo impiegato fino a oggi da Gian Piero Gasperini, alla ripresa del campionato di serie A Berat Djimsiti può trovare spazio nella retroguardia dell’Atalanta grazie all’infortunio di Masiello, che ne avrà per oltre un mese.

Reduce dall’esperienza con il Benevento e cercato in estate dalla Sampdoria, che lo avrebbe prelevato in prestito, l’albanese è in scadenza di contratto con i nerazzurri. Ed è quasi logico che se non dovesse servire verrebbe ceduto a gennaio.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 17:25