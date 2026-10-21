Quarto turno nella A1 di volley femminile, riposano Conegliano e Scandicci e Novara non può più sbagliare. L'opposta italiana incanta in Asia nelle sfide contro Nwakalor.

Non conosce soste la Serie A1 di volley femminile. Dopo che nel weekend si è consumata la terza giornata, è già tempo di quarto turno con cinque incontri in programma in serata. A “riposare” sono due big, Conegliano e Scandicci, che saranno impegnate sabato in Supercoppa e che hanno anticipato la scorsa settimana le sfide contro Chieri e Macerata. In campo, invece, Milano impegnata nella trasferta delicata di Bergamo, Novara che cerca un successo scacciacrisi su San Giovanni, Busto Arsizio contro la sorpresa Talmassons, l’ambiziosa Vallefoglia contro Cuneo e Firenze che ospita Brescia. Dal Giappone, intanto, arrivano grandi notizie da Camilla Mingardi.

Volley: derby insidioso per Milano, Novara non può sbagliare

Il big match del turno è il derby Bergamo-Milano, due squadre che sinora hanno sempre vinto anche se il sestetto di Blengini ha un punto in più. Con un successo in tre o quattro set Egonu raggiungerebbe De Gennaro e Conegliano in vetta alla classifica. “Sarà una partita impegnativa: conosciamo il valore di Bergamo, una squadra solida che in queste prime gare di campionato sta facendo molto bene”, spiega Eleonora Fersino, libero di Milano e della Nazionale“. Dopo due sconfitte in tre gare, Novara non può sbagliare contro San Giovanni. “Dobbiamo ripartire dalle lezioni imparate in queste prime tre partite“, il monito dell’esperta Britt Herbotts.

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Mingardi incanta in Giappone: batte Nwakalor e fa il record di punti

Se in Turchia brillano Antropova, Orro, Sylla e Degradi, anche in Giappone le italiane si fanno apprezzare. Il campionato nipponico è iniziato col “derby” tra Red Rockets, squadra di Sylvia Nwakalor, e Victorina Himeji, il team di Camilla Mingardi. E proprio quest’ultima si è distinta con una doppia prova record (nel Sole Levante, chissà perché, si giocano due partite per ogni turno). Nella prima ha firmato 41 punti, guidando la sua squadra alla rimonta da 2-0 a 2-3. Nella seconda di punti ne ha fatto “solo” 26 ed è arrivata una sconfitta: 3-1. In totale 67 punti in due incontri, una media degna di Egonu, Antropova o Haak. Per Nwakalor 19 punti nel primo incontro e 18 nel secondo: non male neppure lei.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della quarta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Il prossimo 24 ottobre sarà già tempo di finale per Conegliano e Scandicci. Le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della nuova edizione della Supercoppa italiana, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, quarta giornata (21 ottobre)

UYBA-Talmassons ore 20

Bergamo-Milano ore 20.30

Vallefoglia-Cuneo ore 20.30

Novara-San Giovanni ore 20.30

Firenze-Brescia ore 20.30

Macerata-Scandicci 1-3 (già giocata)

Chieri-Conegliano 0-3 (già giocata)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano* 12 punti

Milano 9 punti

Bergamo, Vallefoglia, Chieri*, Scandicci* 8 punti

Talmassons 6 punti

San Giovanni, Novara, Firenze 3 punti

UYBA 1 punto

Brescia, Cuneo, Macerata* 0 punti

*1 partita in più

Serie A1, quinta giornata (24-28 ottobre)