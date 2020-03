Bergomi e le priorità dell'Inter: lo Zio divide i tifosi

Il discorso è futuribile, certo. In questo momento ci sono altri problemi a cui pensare. Ma quando si tornerà in campo, un giorno o l’altro, quale dovrà essere la priorità dell‘Inter? Ne ha parlato Beppe Bergomi a Sky e la soluzione dello Zio ha scatenato vivaci discussioni tra i tifosi nerazzurri.

Primo obiettivo

Secondo l’ex difensore la squadra di Conte dovrebbe riporre in un cassetto le residue speranze di scudetto per dedicarsi anima e corpo a un altro obiettivo: “I punti di distacco dalla Juve sono 6, 7 considerando lo scontro diretto a sfavore. In questo momento mi concentrerei più sull’Europa League, un traguardo alla portata dell‘Inter“.

Avversario duro

Anche perché il Getafe è un osso veramente duro, di tutt’altra pasta rispetto ai bulgari del Ludogorets superati senza troppi patemi nei sedicesimi di finale: “L’Inter in quelle due partite ha fatto un’ampia rotazione, contro il Getafe ci vorrà la squadra migliore. Non è una squadra facile – mette in guardia Bergomi – assomiglia all’Atletico“.

Playoff? No grazie

Bocciata, inoltre, l’idea playoff che rimetterebbe tutti in gioco (quasi) alla pari: “Aspetterei per capire quando riprendere a giocare, con tutte le precauzioni. In serie A non siamo abituati ai playoff e non mi sembra neanche giusto far giocare confronti diretti tra squadre distanziate di 20-30 punti. Ci vorrebbe una formula precisa, ma in questo momento – conclude Bergomi – meglio posticipare l’Europeo e provare a chiudere la stagione”.

Le reazioni

A parecchi sostenitori dell‘Inter non piace la soluzione indicata dallo Zio: “Arrenderci? Mai. Dobbiamo credere allo scudetto fino alla fine”, commenta Sergio su Twitter. “Se si riparte ci sono 12 giornate e 36 punti a disposizione, può succedere ancora di tutto”, ribadisce Robert su Facebook. Mentre un altro sostenitore si chiede: “Perché escludere a priori l’ipotesi playoff? Siete così sicuri che ci sarà il tempo di giocare tutte le partite in programma e anche le coppe?”.

SPORTEVAI | 15-03-2020 10:11