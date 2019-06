Bergomi: “Ecco come giocherà l’Inter di Conte”

Come cambierà l’Inter con l’arrivo di Antonio Conte? I tifosi nerazzurri non vedono l’ora di scoprirlo, intanto gli addetti ai lavori avanzano qualche ipotesi su quelle che potrebbero essere le novità tattiche che ha in mente l’ex tecnico della Juve e della Nazionale. Intervistato da Radio Deejay, Beppe Bergomi ha spiegato come le idee di Conte potrebbero adattarsi a quello che è l’organico attuale dell’Inter, prima ancora che intervenga il mercato a rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore salentino.

DIFESA A TRE. “A me la rosa attuale dell’Inter non dispiace, anzi Conte ha buone basi da cui partire per il suo gioco – ha dichiarato la bandiera nerazzurra, oggi opinionista di Sky Sport – : Conte ama la difesa a 3, sarà quella il punto di partenza”. Anche perché i nerazzurri avranno a disposizione tre centrali di grande qualità come Skriniar, Godin e De Vrij, anche se, avverte Bergomi, “ma non sarà facile farli giocare insieme: in questo senso Danilo D’Ambrosio sarà molo utile”.

PERISIC UOMO CHIAVE. Ma è al centrocampo che Conte potrà imprimere la sua impronta. “La mediana a 5 di Conte prevede anche esterni veri sulla fascia, non terzini adattati. Ivan Perisic, dunque,potrebbe giocare a tutta fascia, naturalmente andrà migliorato nella mentalità per poter sostenere questo ruolo, ma Conte è carico e vuole riportare l’Inter il più in alto possibile”. Bergomi individua poi i giocatori che, in mezzo al campo, potrebbero trovare ampio spazio con il nuovo allenatore dell’Inter. “A Conte piacciono giocatori come Roberto Gagliardini, Matias Vecino e Matteo Politano e anche Antonio Candreva potrà essere recuperato dal nuovo allenatore”. Quanto al mercato, per Bergomi tra i due obiettivi dei nerazzurri emersi in questi primi giorni di calciomercato c’è una netta differenza. “Federico Chiesa piace, ma mi sembra difficile che l’Inter possa arrivarci. Credo sia più semplice prendere Niccolò Barella, giocatore che con Conte potrebbe fare davvero bene”.

SPORTEVAI | 03-06-2019 09:44