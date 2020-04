Bergomi fa arrabbiare gli juventini: “Non è un campione”

Mentre Alex Del Piero continua a tessere le sue lodi, Paulo Dybala incassa una sonora bocciatura da parte di Beppe Bergomi. Parlando della Juventus di quest’anno, l’ex capitano dell’Inter, oggi opinionista di Sky Sport, ha sferrato critiche pesanti all’argentino, accusandolo di fatto di non essere all’altezza degli altri attaccanti bianconeri.

Critica a Dybala

“Dybala è un grande giocatore – ha detto Bergomi – ma non un fuoriclasse, né tantomeno un campione: ci sta che sia dietro nelle gerarchie rispetto a Cristiano Ronaldo“. Parole dure per un giocatore che, nonostante la concorrenza, è comunque riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella Juventus di Sarri, risultando decisivo in diverse occasioni nel corso della stagione.

Le parole di Bergomi, naturalmente, non sono piaciute ai tifosi della Juve, che sui social network ne hanno dette di tutti i colori al commentatore Sky.

Juventini sul piede di guerra

“Ogni giorno un interista si sveglia e sa che dovrà dire qualcosa contro la Juve… – scrive Mauro su una delle pagine Facebook dedicate al tifo bianconero – Altrimenti nessuno si accorgerebbe della loro esistenza”.

Per Gianluigi le parole di Bergomi celano un pizzico di invidia: “Dybala non sarà un fuoriclasse ma è magia pura. E zio mi dispiace ma di giocatori come lui in giro nel modo ce ne sono pochissimo. L’Inter se lo sogna”.

Donato concorda: “Ma se questa estate vi siete fiondati per acquistarlo; avreste fatto carte false pur di accaparrarvelo… quando la volpe non arriva all’uva…”.

Ma tra gli juventini c’è anche chi pensa che Bergomi abbia ragione, come Matteo: “Purtroppo ha ragione, i fenomeni e i fuoriclasse hanno un elemento che Paulo purtroppo non ha: la continuità. Forse anche per effetto del modulo e del giocare meno del previsto, ma in generale, non penso sarebbe mai potuto essere qualificato come fuoriclasse”.

SPORTEVAI | 13-04-2020 09:19