Bergomi: "L'Inter ha già una buona rosa". E i tifosi insorgono

Beppe Bergomi era coloro che, alla vigilia della stagione da poco conclusa, aveva indicato l’Inter come la possibile anti-Juve nel campionato di Serie A: una previsione rivelatasi poi fallace, i nerazzurri hanno dovuto attendere l’ultimo minuto dell’ultima giornata per raggiungere l’obiettivo minimo del quarto posto e non sono mai stati in lotta per lo scudetto. Nonostante ciò, l’ex bandiera interista oggi opinionista di Sky continua a pensare che l’organico dell’Inter sia competitivo e in grado, con un allenatore come Antonio Conte, di lottare per i massimi traguardi.

VERSO IL RILANCIO. “A Conte la rosa dell’Inter piace – ha dichiarato oggi Bergomi a Tutti Convocati -, gli piacciono anche quegli elementi meno usati da Spalletti come Gagliardini o Candreva. Vedremo a fine mercato chi riusciranno a prendere per rafforzare l’organico, ma a mio parere l’Inter ha già buona rosa”. Bergomi ha poi approfondito il concetto, spiegando che in sede di campagna acquisti l’Inter dovrebbe pensare essenzialmente a un uomo di qualità in mezzo al campo. “Con Conte mi aspetto di più da Gagliardini e Perisic. E poi continuo a pensare che l’Inter abbia soprattutto bisogno di un trequartista: non parlo di un giocatore alla Nainggolan, un incursore che si butti negli spazi aperti dagli attaccanti, ma di un elemento alla Sneijder, un uomo di maggiore qualità. Anche sui calci piazzati, perché l’Inter ad esempio non segna mai su punizione”.

TIFOSI INDISPETTITI. Le parole dello “zio”, però, non sono piaciute al pubblico nerazzurro. Per la maggior parte dei tifosi la rosa dell’Inter è ben lontana dall’essere competitiva e sul mercato servono investimenti profondi per colmare il gap con le squadre che hanno chiuso la scorsa Serie A davanti ai nerazzurri. “Una buona rosa per fare cosa, Zio? – si chiede Jhonny sul profilo Twitter della trasmissione radiofonica – Per vincere no! Sei lontano sempre almeno 20 punti dalla Juve”. “Ma lo pensa davvero?”, si domanda Roberto, mentre Bridge è decisamente più diretto: “Basta Candreva!”. Rob, infine, ci va giù pesante: “Hanno rotto lui e Candreva, ma se gli piace tanto perché non se lo mette a giocare nel giardino di casa?”.

SPORTEVAI | 05-06-2019 16:08