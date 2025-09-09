Bergomi choc sullo Scudetto: "Napoli e Juventus in prima fila, l'Inter è in seconda con Milan e Roma"

Beppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter e oggi voce esperta del calcio italiano, ha condiviso la sua personale griglia di partenza per la Serie A ai microfoni di Radio Crc. Tra pronostici che seguono logiche consolidate e qualche scelta che farà discutere, lo “Zio” non ha nascosto un certo ottimismo per Napoli e Juve, indicate come le squadre meglio attrezzate per lo scudetto. Un ordine che sorprende, soprattutto per chi si aspettava i nerazzurri davanti ai bianconeri.
Serie A, i pronostici di Beppe Bergomi
“La Juventus e il Napoli partono davanti per lo scudetto, Roma, Inter e Milan possono partire leggermente sotto. Dopo di che, i pronostici sono fatti per essere smentiti, ma io vedo questo tipo di partenza quest’anno”, ha detto Beppe Bergomi ai microfoni di Radio Crc. L’ex difensore e bandiera nerazzurra vede addirittura i bianconeri meglio della squadra di Chivu ai nastri di partenza. Forse l’influenza delle prime due giornate? Il campionato è ancora lunga e il derby d’Italia della prossima giornata ci dirà qualcosa, ma non ancora molto. Nonostante questo lo Zio è convinto delle sue scelte, puntando molto soprattutto sul Napoli.
Bergomi esalta il Napoli e analizza De Bruyne
“Il Napoli ha lavorato bene nel corso di quest’estate. Gli azzurri hanno completato la rosa, allargando la base dei titolari. Sono una squadra molto forte e con Beukema, Noa Lang e i nuovi acquisti sono molto fisici e hanno anche giocatori da uno contro uno” – ha spiegato Bergomi. Poi ha aggiunto: “Parliamoci chiaro, il Napoli è una squadra completa. Peccato solo per l’infortunio di Lukaku che in questa squadra sarebbe stato perfetto”. Grande stima nei confronti del club che si è laureato campione d’Italia qualche mese fa e che nel corso dell’estate ha rinforzato la rosa con altri colpi di livello.
L’inserimento di De Bruyne
Tra i tanti arrivi a Napoli, uno ha esaltato la piazza più degli altri: De Bruyne. Il belga è la testimonianza che ora anche i top player pensano ai partenopei per un avventura diversa nella loro carriera e Bergomi è certo delle sue qualità: “Lui è un campione, ma dobbiamo dargli tempo per inserirsi in Italia. Inizialmente quando i giocatori arrivano dall’Inghilterra si impongono, poi incominciano a sentire la fatica a causa del fatto che il nostro calcio non è semplice e siamo molto più tattici“.