Bergomi svela: "Sono stato male"

L'ex capitano dell'Inter, in una diretta Instagram, ha svelato di essere stato positivo: "Pensavo fosse un’influenza, invece poi sono risultato positivo. Sono stato in ballo un bel po’ di tempo. Non stavo bene, avevo sempre dolori, ero sempre fiacco".

Per fortuna, il noto opinionista televisivo ha ormai messo tutto alle spalle: "Poi dopo un po’ di giorni il dolore è andato via, ma sono stato in ballo 20-25 giorni. Ora sto alla grande, oggi ho ripreso a correre. Ho fatto solamente il test sierologico, ho cercato di fare il tampone, ma mi hanno detto che dopo 30 giorni dovrei essere a posto".

SPORTAL.IT | 12-05-2020 08:45