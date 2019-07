Berisha ha deciso: sarà della Spal

Etrit Berisha è sempre più vicino a diventare il prossimo portiere della Spal.

L'estremo difensore albanese, grande protagonista con la maglia dell'Atalanta anche nel corso della cavalcata in Europa League del 2017-2018 interrotta dalla doppia sfida contro il Borussia Dortmund, si è visto nel corso della passata stagione sfilare la maglia da titolare da Pierluigi Gollini (cresciuto peraltro alla Spal).

Desideroso di tornare a giocare da titolare, pur stuzzicato dalla prospettiva Champions, Berisha ha sciolto le riserve e ha deciso di tornare a mettersi in discussione a Ferrara. Sarà quindi lui il prossimo portiere di mister Leonardo Semplici: il suo arrivo in città è previsto per giovedì, quando saranno effettuate le sue visite mediche.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 22:15