Berlusconi cambia idea sul Monza

Sarà che il Monza è partito forte nel campionato di C, battendo una delle formazioni più accreditate per la promozione, il Feralpisalò dell’Airone Caracciolo, sarà che la voglia di Silvio Berlusconi di tornare nel calcio è talmente grande che le carte in tavola sono cambiate: l’affare è praticamente definito, ma c’è una novità, che riguarda le quote di cui Berlusconi entrerà in possesso.

Non più il 70%, con il 30% ancora in mano a Nicola Colombo, l’attuale proprietario della società biancorossa, ma addirittura il 95%.

Questo quanto emerge al termine della due diligence sui conti del Monza, completata da Leandro Cantamessa, storico avvocato del Milan berlusconiano. Il cambiamento, spiega una fonte vicina al dossier, "è una decisione di comune accordo presa nelle ultime riunioni". L’operazione potrebbe essere ufficializzata prima del 29 settembre, giorno dell’82° compleanno dell’ex Presidente del Consiglio.

Da vedere se dopo il cambiamento delle percentuali varierà anche l’organigramma, che prevedeva in un primo tempo la conferma di Colombo junior (il padre, Felice, è stato presidente del Milan dal 1977 al 1980, ndr) alla presidenza. Adriano Galliani, che per anni e anni è stato braccio destro di Berlusconi in rossonero, e attualmente in Parlamento come senatore nelle fila di Forza Italia, si occuperà della gestione sportiva: è di Monza e proprio nel club brianzolo ha spiccato il volo nella sua attività di dirigente calcistico.

La rivoluzione di Silvio Berlusconi al Monza sarà totale. "Vorrebbe ragazzi seri, a posto, senza tatuaggi – ha recentemente assicurato alla Gazzetta dello Sport proprio Felice Colombo -. La serie A è un sogno. Perché prima bisogna giocare il campionato di C che non è facile e noi lo sappiamo bene. Un passo per volta, quindi, magari pensando al modello Empoli".

SPORTAL.IT | 18-09-2018 11:45