Berlusconi, frecciata al Milan e a Marco Giampaolo

A poche ore dal derby di Milano, l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi ha lanciato una frecciata alla squadra rossonera e a mister Giampaolo a margine di un evento tenuto a Vergiate. L'attuale patron del Monza si è espresso su una possibile amichevole tra il Diavolo e i brianzoli in questi termini: "Ho parlato con l'attuale presidente del Milan e gli ho detto di organizzare un'amichevole: vinciamo noi 3-0, si esagera…".

Mentre il Milan di Giampaolo ancora zoppica e raccoglie tante critiche, il Monza di Brocchi invece ha piazzato quattro vittorie nelle prime quattro partite del campionato di serie C è ed è primo da solo in classifica nel girone A della terza divisione italiana: l'obiettivo del Cavaliere è l'immediata promozione in serie B e successivamente in A, per competere davvero con la squadra meneghina.

"Chi ha visto il Monza di recente – continua Berlusconi -. ha assistito a partite piacevoli, si vede l'effetto degli schemi studiati da me, Brocchi e Galliani. Se domani dovessimo vincere a Lecco, otterremmo per la prima volta nella storia cinque vittorie di fila in avvio di campionato".

"Abbiamo 25 giocatori assolutamente intercambiabili, sarebbero tutti titolari ovunque, anche in B – gongola l'amministratore delegato Adriano Galliani, altro grande ex del Milan -. E le 5 sostituzioni sono un grande vantaggio, nessuno come noi riesce a mettere dalla panchina giocatori così. Certo, star fuori non piace a nessuno, ma io ripeto ai ragazzi: ‘siamo in C, ma con questa proprietà ci resta poco e può andare lontano’. Bisogna avere pazienza”.

SPORTAL.IT | 21-09-2019 14:15