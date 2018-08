Berlusconi: "Higuain un campione ma non so se arriverà"

Durante un'intervista al 'Mattino', Silvio Berlusconi ha ribadito il suo amore per il Milan: "Seguo la squadra da tifoso e il mio cuore è sempre con i ragazzi, in qualsiasi caso. Non sta a me dare pareri sulla gestione, c'è una nuova proprietà che farà le sue scelte".

Sul possibile trasferimento di Gonzalo Higuain in rossonero Berlusconi commenta: "Higuain è un campione vero, tutti lo vorrebbero avere, ma non so se il Milan lo acquisterà davvero".

SPORTAL.IT | 01-08-2018 13:50