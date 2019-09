Berlusconi è tornato a parlare del suo primo amore, il Milan: "Il derby? Non sono riuscito a seguirlo in televisione, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso", le sue parole ai microfoni di Mediaset.

L'ex patron si sofferma anche su Giampaolo: "Non l'ho consigliato io. L’ha scelto il Milan e appariva a tutti un ottimo allenatore. Non lo conosco, non posso dare nessun giudizio su di lui". Poi una battuta su Suso: "E' un grande campione".

SPORTAL.IT | 23-09-2019 07:34