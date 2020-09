Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo: le sue condizioni

In Italia i numeri sui contagi di Coronavirus sono in risalita. L’età media degli ammalati si è abbassata, le terapie intensiva tornano purtroppo a ripopolarsi.

Il Covid-19 non risparmia neppure i personaggi del mondo dello sport e della politica. Così, dopo i tanti calciatori risultati positivi, la maggior parte dei quali al rientro dalle rispettive vacanze, è arrivata la notizia che anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone nasofaringeo per il coronavirus Sars-CoV-2.

A confermarlo all’Adnkronos Salute è il medico curante dell’ex presidente del Consiglio e del Milan, nonché attuale patron del Monza, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. Positivi anche i tamponi effettuati su due dei figli di Berlusconi, Luigi e Barbara.

Berlusconi ”è asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali – ha spiegato Zangrillo – Il controllo era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna”.

Le condizioni di Berlusconi che, come informano le stesse fonti, si sarebbe sottoposto al tampone ogni settimana dall’inizio della crisi sanitaria, non destano quindi preoccupazioni, ma purtroppo la positività gli impedirà di assistere alla storica amichevole in programma tra il suo Monza e il Milan, che si giocherà sabato 5 settembre a San Siro.

La prima da avversario della squadra portata in cima all’Europa e al mondo non vedrà quindi Berlusconi come spettatore dal vivo, ma solo da casa, davanti ai teleschermi, con le inevitabili emozioni del caso ripensando agli anni ruggenti trascorsi alla guida dei rossoneri e al sogno più vivo che mai che il derby lombardo possa giocarsi nella stagione 2021-2022 in Serie A, traguardo che sembra alla portata viste le ambizioni e la sontuosa campagna acquisti di cui si sta rendendo protagonista il Monza, pronto a recitare il ruolo di squadra da battere nel campionato di Serie B al via il prossimo 26 settembre.

“Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso – si conclude il comunicato – a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.

OMNISPORT | 02-09-2020 19:42