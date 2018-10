Berlusconi sbalordisce tutti: ecco chi non vuole al Monza

Silvio Berlusconi continua a presenziare a diversi comizi politici di Forza Italia, ma quello in centro a Milano di venerdì sera ha regalato anche un piccolo spazio per la nuova avventura dell’ex Cavaliere: il Monza.

Dal palco ha parlato solo di politica, ma c’è stato un momento dedicato al pallone: Berlusconi con la maglia del Monza con il proprio nome e il numero uno e alla sua sinistra Adriano Galliani, senatore di FI e amministratore delegato della società monzese.

A margine del suo intervento, incalzato dai microfoni dei giornalisti sportivi presenti, l’ex proprietario del Milan ha spiegato l'idea che ha in testa per il Monza dei prossimi anni.

“Vi dico che come portiere non ci saprei fare, ma per il Monza noi abbiamo in mente un progetto particolare. Pensiamo ad una squadra molto giovane – ha dichiarato Berlusconi – a una squadra di italiani, a una squadra di ragazzi che avranno i capelli molto in ordine: c'è già il primo parrucchiere di Monza che gli taglierà i capelli gratis. Non dovranno avere assolutamente dei tatuaggi, non dovranno portare orecchini vari e dovranno essere degli esempi di correttezza in campo, scusandosi con gli avversari se gli avranno fatto un fallo. Dovranno chiamare l'arbitro con la parola 'signor' davanti, dovranno stringere la mano agli avversari a fine partita e se i tifosi gli chiederanno un autografo non dovranno scrivere uno scarabocchio illeggibile come fanno molti calciatori professionisti di oggi. Dovranno andare sempre in giro a modo: insomma… qualcosa di diverso dal calcio attuale!”.

Un’ultima domanda ha riguardato un possibile arrivo di Ricardo Kakà al Monza, ipotesi che era circolato su vari giornali e siti sportivi nelle scorse settimane. Berlusconi ha risposto con un ampio sorriso e si è allontanato dalla massa di giornalisti che continuavano a incalzarlo con ulteriori domande.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 21:30