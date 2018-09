Berlusconi si prende tutto il Monza

Né 70%, né 95%. Il 100% del Monza va all'ex patron del Milan, Silvio Berlusconi. Lo riferisce Radiocor, secondo cui la società brianzola sarà rilevata direttamente da Fininvest, holding della famiglia dell'ex 'Cavaliere', partecipata da tutti e cinque i suoi figli e controllata dal leader di Forza Italia con il 65%.

Adriano Galliani sarà amministratore delegato e l’imprenditore Nicola Colombo, che cederà il 100% del Monza, resterà presidente. Perla firma è questione di giorni. "Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perché uscirò dal capitale della società: è un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club", ha dichiarato a Radiocor Colombo junior, figlio dell'ex presidente del Milan Felice.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 17:25