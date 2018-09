Berlusconi vuole un Monza acqua e sapone

La rivoluzione di Silvio Berlusconi al Monza sarà totale. "Vorrebbe ragazzi seri, a posto, senza tatuaggi" assicura alla Gazzetta dello Sport Felice Colombo, ex presidente del Milan e padre dell'attuale numero uno dei biancorossi, Nicola.

"Non saranno grandi cifre – aggiunge l'imprenditore brianzolo -. Dovremmo chiudere entro fine mese, o al massimo in ottobre. Mio figlio dovrebbe rimanere presidente fino al termine della stagione, con una percentuale di quote ancora da stabilire".

"La serie A è un sogno. Perché prima bisogna giocare il campionato di C che non è facile e noi lo sappiamo bene. Un passo per volta, quindi, magari pensando al modello Empoli" chiosa Colombo senior.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 12:30