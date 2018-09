Bernard Casoni ci riprova in Qatar

L'Asia dopo l'Africa. Bernard Casoni è stato nominato nuovo allenatore dell'Al Khor, formazione del Qatar.

Il 57enne tecnico francese è quindi rimasto per poco tempo senza lavoro dopo avere chiuso la sua esperienza algerina con il Mouloudia, undici della capitale del Paese nordafricano.

In patria Casoni, ex difensore della nazionale transalpina (30 presenze per lui), è stato al timone di Olympique Marsiglia, Bastia, Evian, Valenciennes, Auxerre e Lorient. All'estero ha guidato anche i tunisini del Club Africain e il Videoton in Ungheria.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 16:40