Bernardeschi: 'Abbiamo toccato il fondo'

In un'intervista rilasciata alla rivista 'Undici', Federico Bernardeschi ha commentato il momento negativo che sta vivendo la Nazionale: "Quando si tocca il fondo bisogna prendersi per mano tutti insieme e risalire. Quello che bisogna evitare è criticare un gruppo di giovani, sottolineando che non sono pronti. Diamo loro il tempo di crescere".

In conclusione, una parentesi sul ct: "Mancini è l'uomo giusto per ripartire. Bisogna solo dar fiducia al suo lavoro e aver pazienza".

SPORTAL.IT | 11-09-2018 14:15