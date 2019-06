Bernardeschi apre le porte della Juventus a Sarri

Federico Bernardeschi apre le porte della Juventus a Maurizio Sarri, qualora proprio lui sia designato per essere il prossimo allenatore bianconero.

"Sicuramente l'erede di Allegri sarà un allenatore da Juventus e come giocatore posso dire che Sarri è una scelta valida", ha dichiarato il fantasista dal ritiro della Nazionale a Coverciano, aggiungendo: "Non so se il nostro prossimo allenatore sarà proprio lui, ma dobbiamo rispettare ciò che deciderà la società".

Dal toscano anche un pensiero per Massimiliano Allegri: "Il mister va celebrato come merita, non è certo facile vincere tutto quello che ha vinto lui in tutti questi anni. L'ultima stagione per noi è stata di crescita e consapevolezza nei nostri mezzi. Ora personalmente sto lavorando per sfumare i dettagli e riuscire a coprire meglio il campo e segnare di più".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 20:43