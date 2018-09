Bernardeschi è pazzo di Ronaldo

Federico Bernardeschi è pazzo di Cristiano Ronaldo: i due, con una rete ciascuno, sono stati decisivi sul campo del coriaceo Frosinone.

"Per me Cristiano è il migliore al mondo, l’ho sempre detto e lo ribadisco. E' un grandissimo professionista ma, soprattutto, un grande uomo. Per noi, questo è veramente importante. Credo che quest’anno ci darà veramente una mano" ha detto a Sky Sport.

"C’è ancora tanto da fare, il campionato è ancora lungo e ci sono degli obiettivi da raggiungere. Pensiamo subito a mercoledì, che è una grandissima partita. Quindi, dobbiamo continuare a vincere come stiamo facendo" ha aggiunto l’ex Fiorentina.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 07:15