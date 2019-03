Bernardeschi: "Folle squalificare Cristiano Ronaldo"

Federico Bernardeschi dal ritiro della Nazionale ha parlato della possibile squalifica di Cristiano Ronaldo per il gestaccio nel finale del match con l'Atletico. "Sarebbe folle, è stata un'esultanza e alla fine si chiuderà lì. E' un campione assoluto e lo ha dimostrato in tutte le parti del mondo, che dire di più? In campo ci dà ogni giorno il suo carisma, standogli a contatto quotidianamente riesci a imparare tante cose. Lo vedo sempre sereno e tranquillo, ma lo siamo tutti e sono sicuro che alla fine andrà bene la sentenza".

Sul suo futuro in Nazionale: "Spero di diventare uno dei simboli di questa Nazionale come sono stati in passato i Rossi e i Baggio. Qualcosa questa nazionale l'ha già fatta intravedere. Nelle quattro partite precedenti abbiamo fatto notevoli passi in avanti, mostrando un bel gioco, divertendoci in campo e facendo divertire i tifosi. Dobbiamo ancora prendere l'esperienza che ci manca, ma questa è la strada giusta per affrontare un Europeo nel migliore dei modi".

Le difficoltà sotto porta: "E' vero ma sono sicuro che alla fine, creando sempre tanto, i gol arriveranno. A questo stiamo lavorando con il mister. Credo che ci siano giocatori oltre la media, tantissimi talenti che però vanno aspettati e non vanno subito giudicati: ai giovani si deve dare il tempo di sbagliare e crescere".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 15:50