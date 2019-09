Bernardeschi, la svolta che non ti aspetti

Federico Bernardeschi va verso una svolta importante nella propria carriera. “Secondo me il suo futuro è più da centrocampista che da attaccante – ha sentenziato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri -. In accordo con lui stiamo continuando sull’attuale percorso ma cercheremo di farlo crescere per farlo rendere come può anche in una dimensione diversa. Poi al momento ho sette centrocampisti e tre attaccanti esterni e quindi ho chiesto al ragazzo di insistere su quel ruolo. Ancora non ha inciso per le caratteristiche che ha, cercheremo di aiutarlo con farlo rendere al meglio”.

Sarri ha elogiato poi Cristiano Ronaldo, vedendo per lui ulteriori margini di miglioramento: “Nelle ultime partite è arrivato spesso alla conclusione. Da lui ci aspettiamo sempre molto e quando fa una partita buona ci sembra che non abbia fatto cose eccezionali. Ma ha fatto qualcosa di straordinario. La mia sensazione è possa ancora crescere come tanti altri in questa squadra”.

Paulo Dybala chiede spazio e il suo allenatore lo comprende, anche se non gli promette nulla: “Non lo avrei inserito mercoledì in partita. Non è ancora al top della condizione ma può sicuramente darci una mano”.

Ora c’è da affrontare il Verona, che in questo avvio di campionato ha venduto cara la pelle. “Vediamo la situazione perché dobbiamo preparare la partita con un solo allenamento. In Italia abbiamo un po’ la fissa di questo turnover“.

“In questo momento non è questione di non voler fare cambiamenti, ma la squadra deve trovare un’organizzazione forte dando continuità ad alcune posizioni in campo. Poi se vedrò qualcuno affaticato cambierò senza alcun problema”.

Chiusura su due tra gli ultimi arrivati che hanno visto il campo veramente pochissimo fino a oggi: “Negli ultimi tempi Ramsey ha fatto dei passi in avanti importanti, Rabiot si sta risollevando”.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 19:38