Bernardi al Fenerbahce di Orro dopo l'addio a Novara: coach Abbondanza verso l'esonero dopo gli ultimi flop

Da Istanbul si susseguono voci sul possibile ribaltone in panchina, subito o più probabilmente a fine stagione: Lollo in ballottaggio col tecnico francese Antiga.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In Turchia sono sicuri: Lorenzo Bernardi pronto a ripartire dal Fenerbahce, lo squadrone in cui milita Alessia Orro. L’ex stella della Generazione dei Fenomeni di Julio Velasco negli anni 80 e 90 ha appena chiuso la sua esperienza al timone di Novara, eliminata in tre partite – ma a testa alta – da Conegliano nella semifinale Scudetto del campionato di Serie A1. Un divorzio seguito ad alcune settimane “turbolente”, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza naturale del contratto. Ma “Lollo” non dovrebbe rimanere disoccupato troppo a lungo. A Istanbul scommettono sul suo approdo sulla panchina delle giallonere.

Volley, le stelle del Fenerbahce e i risultati deludenti

Al momento alla guida del Fenerbahce c’è un altro tecnico italiano, Marcello Abbondanza. Ma i risultati non sono stati consoni alle aspettative della tifoseria e della stessa dirigenza, che ha investito – e non poco – per portare a Istanbul giocatrici di spessore mondiale. Orro in primis, uno dei simboli della Nazionale italiana campione di tutto e MVP degli ultimi Mondiali, ma anche – tra le altre – Eda Erdem e Melissa Vargas, formidabile centrale e opposta della Turchia di Santarelli, o ancora Hande Baladin, Arina Fedorotseva, Ana Cristina e Agnieszka Korneluk. Nonostante la presenza di tante campionesse, il bilancio stagionale è rimasto estremamente magro.

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Un solo titolo in questa stagione per Orro: la Supercoppa

La Supercoppa turca strappata a inizio stagione è rimasta l’unico “titulo”, per dirla alla José Mourinho. Il Fenerbahce, per il resto, è uscito clamorosamente di scena ai quarti di Champions League contro la Savino Del Bene Scandicci, mancando l’approdo alle finali casalinghe del torneo. Fuori anche dalla Coppa di Turchia, dove è stato eliminato dall’Ezacibasi in semifinale, il Fenerbahce ha perso anche la prima posizione in regular season a vantaggio del Vakifbank di Giovanni Guidetti. Nei playoff per il titolo dovrà sfidare lo Zeren Ankara in semifinale, poi con tutta probabilità dovrà giocarsi il titolo in trasferta nella tana di Tijana Boskovic.

Bernardi al Fenerbahce al posto di Abbondanza: sprint con Antiga

In questo contesto, segnato da tensioni e polemiche interne di cui hanno già fatto le spese alcuni membri dello staff e della squadra mercato, il Fenerbahce sta pensando seriamente di cambiare allenatore. Qualcuno scrive addirittura subito, per provare a raddrizzare in extremis una stagione che si avvia a chiudersi mestamente, chi più seriamente dalla prossima stagione. Lorenzo Bernardi piace per il suo curriculum, la sua esperienza da giocatore e da tecnico, per il suo feeling particolare con Orro, con cui ha lavorato pure nella Nazionale azzurra. L’alternativa è costituita da Stephane Antiga, tecnico francese visto per poche settimane anche in Italia, protagonista di una toccata e fuga a Scandicci.