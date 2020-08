Bernardo Silva, duro attacco ai tifosi del Liverpool

E’ ormai eccessivo definire sorpresa l’eliminazione del Manchester City dalla Champions League. Da quando il club britannico è finito nelle mani degli sceicchi, infatti, solamente una volta il ricchissimo team è riuscito a raggiungere le semifinali del torneo. Senza superarle. Ora il k.o col Lione e le polemiche.

Sui social si sono ovviamente scatenati gli sfottò nei confronti del club di Guardiola, che per l’ennesima stagione ha fallito l’appuntamento europeo. Commenti a migliaia nel profilo ufficiale del Manchester City, ma anche in quelli dei giocatori, tra cui quello di Bernardo Silva.

Il calciatore portoghese non ha retto agli insulti dei fans Reds, pubblicando su Twitter un particolare invito gli stessi:

“A tutti i tifosi del Liverpool che non hanno altro da fare che accedere a un account da giocatore del Man City, mi dispiace anche per voi ma per le ragioni sbagliate. Patetici, andate a festeggiare i vostri titoli, o provare a trovare un partner, a bere una birra con un amico, leggere un libro. Ci sono tante opzioni”.

Ovvia pioggia di critiche sul post di Bernardo Silva e polemiche in generale per quanto scritto dal calciatore lusitano, che archiviata una stagione deludente sia in Champions sia in Premier League, proverà a riscattarsi nella prossima imminente stagione al via già il prossimo settembre.

OMNISPORT | 16-08-2020 19:18