Bernardo Silva si sente già della Juventus: ha chiesto di Torino a Cristiano Ronaldo e a Danilo

La Juventus continua a spingere per l'arrivo a parametro zero di Bernardo Silva: il portoghese chiede informazioni su Torino e il calcio italiano, i bianconeri ci sperano.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La stagione deve ancora concludersi, mancano due giornate alla fine del campionato e tutto può ancora cambiare in casa Juventus e non solo. Nelle zone alte della classifica, l’unico verdetto certo è che l’Inter è campione d’Italia, sotto il nulla. Dal Napoli fino al Como tutte le posizioni sono in bilico. A 180 minuti dalla fine della stagione, la Juventus può arrivare sia seconda che sesta, e ovviamente cambierebbe tutto per i bianconeri, con l’obiettivo della qualificazione in Champions League vitale per la prossima stagione. Un situazione di stallo, che però non sembra influenzare i ragionamenti di mercato di Comolli e compagni che continuano a spingere in direzione Bernardo Silva.

Bernardo Silva chiede consigli a Danilo e Cristiano Ronaldo: la telefonata agli ex Juve

Il portoghese ormai da mesi ha annunciato che non rinnoverà con il Manchester City dopo nove anni con la squadra di Guardiola. L’ex Monaco è pronto a una nuova avventura da iniziare dopo il Mondiale in Nord America con il suo Portogallo. E i favori del pronostico sembrano essere tutti dalla parte della Juventus. Dagli svariati contatti con l’entourage del giocatore fino ai vari indizi lasciati nelle scorse settimane. Un corteggiamento che non ha lasciato indifferente il calciatore che ora sembra aver sceso l’asso per determinare la sua decisione. Infatti Bernardo Silva avrebbe chiamato Danilo, suo ex compagno al Manchester City, e Cristiano Ronaldo, suo connazionale, per provare a conoscere meglio l’ambiente Juve, Torino e il calcio italiano.

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Le offerte di Stati Uniti e Arabia e la maxi operazione del Galatasaray

Un retroscena che, se confermato, lascerebbe spazio a pochi dubbi sulla decisione per il suo futuro. Per una decisione ufficiale però, con ogni probabilità bisognerà aspettare ancora qualche settimana. L’unica cosa certa è che vuole rimanere ancora in uno dei top 5 campionati europei almeno per i prossimi 2/3 anni. Dunque sono state rimandate al mittente le offerte molto onerose da Stati Uniti e Arabia Saudita, e anche quella del Benfica che puntava su un ritorno in patria, ritenuto però ancora troppo prematuro.

Il suo addio a parametro zero non lascia di certo indifferente anche la Turchia, che negli ultimi anni grazie alle riforme del governo ha un potere d’acquisto incredibile. Il Galatasaray avrebbe fatto un’offerta veramente importante a livello economico da 10 milioni di euro all’anno più un bonus alla firma, provando a convincerlo anche tramite Gundogan, uno dei migliori amici di Bernardo Silva. Eppure la strada turca non sembra stuzzicarlo.

La proposta della Juve

Dalla Spagna è arrivato qualche sondaggio da Barcellona e Atletico Madrid, ma per il momento niente di più. Dunque ecco che l’Italia, con la Juventus in testa, diventa la destinazione più gettonata. Le cifre che i bianconeri possono mettere sul piatto sono di gran lunga inferiori a quelle del Galatasaray: l’offerta sarebbe di 6 milioni di euro all’anno, più due di bonus, con contratto biennale e opzione di rinnovo per un’altra stagione. Un’offerta che sarà valutata nei prossimi giorni dal giocatore e dal suo agente Jorge Mendes. Inoltre Spalletti lo ha piazzato in cima alla sua lista per il prossimo mercato estivo: sarebbe la pedina perfetta da mettere alle spalle delle punte per innescarle, una pedina mancata troppo spesso nell’ultima stagione.