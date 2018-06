Bernardo Silva s'inchina a Cristiano

Se Cristiano Ronaldo ha insolitamente provato a rifiutare gli elogi della stampa dopo la prova-monstre contro la Spagna, ci pensano i compagni di squadra a ribadire, e senza alcun imbarazzo, la manifesta superiorità dell’illustre Capitano.

Al termine del 3-3 di Sochi contro la Spagna, nel quale il solo CR7 è entrato nel tabellino marcatori per i lusitani, Bernardo Silva ha tessuto gli elogi del fuoriclasse del Real Madrid: "Quando hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo tutto è possibile: se gioca a questi livelli è irrefrenabile”.

"Bisogna dargli il merito di questo risultato – ha aggiunto il giocatore del Manchester City – Ha dimostrato anche oggi di essere il miglior calciatore del mondo. Alla fine comunque il risultato è stato giusto".

SPORTAL.IT | 15-06-2018 23:45