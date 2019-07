Bernareggio avanti con Laudoni

La Pallacanestro Bernareggio 99 ha reso noto di aver raggiunto un accordo per il proseguimento del contratto con Stefano Laudoni per le prossime tre stagioni.

"Ci siamo blindati a vicenda con la società e sono fierissimo della mia scelta – ha detto Laudoni -. Penso sia scontata la mia felicità di poter continuare un’avventura, iniziata la scorsa stagione, con una società solida come con un coach bravo e professionale come Marco Cardani, tutto lo staff e con la maggior parte dei miei compagni che sono stati fantastici. Ci è rimasto un po’ di amaro in bocca per alcune partite perse lo scorso anno con la consapevolezza che avremmo potuto fare di più ed entrare nei playoff, anche se sapevamo che l’obiettivo ad inizio anno sarebbe stata la salvezza. Siamo tutti carichissimi: abbiamo appena terminato gli allenamenti ma già mi manca la palla! Non vedo l’ora del 20 agosto, quando ci ritroveremo, anche perché è la prima volta che mi capita di proseguire per due anni di fila con la stessa società e secondo me è un punto di forza incredibile conoscere già le persone con cui andrai ad affrontare il nuovo anno".

SPORTAL.IT | 01-07-2019 19:20