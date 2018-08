Bernat lascerà il Bayern per il PSG

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Juan Bernat firmerà con il Paris Saint-Germain per le prossime tre stagioni. Ne è sicura l’emittente radiotv Deportes Cope che spiega come il laterale spagnolo, attualmente in forza al Bayern Monaco, si lamenti per lo scarso impiego da quando l’allenatore Pep Guardiola ha lasciato la panchina della squadra tedesca per trasferirsi in Inghilterra e guidare il Manchester City. Con Carlo Ancelotti, il tedesco Jupp Heynckes e adesso il croato Niko Kovac, Bernat non è mai riuscito a trovare spazio nella formazione titolare, in Bundesliga come in Champions.

VIRGILIO SPORT | 29-08-2018 12:54