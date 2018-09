Bernie Ecclestone a piedi uniti sulla Ferrari

Bernie Ecclestone sembra dare per scontato che sarà Lewis Hamilton a vincere il campionato del mondo di Formula 1.

E non solo, in un’intervista concessa al quotidiano svizzero ‘Blick’, il navigato manager inglese tira le orecchie a chi occupa la stanza dei bottoni in casa Ferrari. "Vettel è stato chiamato ai box nel momento sbagliato sia a Singapore che Monza. Non sarebbe mai successo ai tempi di Schumacher" puntualizza.

Per anni e anni padre e padrone del 'Circus' Ecclestone ha ceduto agli americani di Liberty Media all'inizio della stagione 2017.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 10:00