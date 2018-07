Berrettini, a Gstaad primo trionfo

Primo storico successo per Matteo Berrettini nel circuito Atp. A Gstaad, in Svizzera, il 22enne romano conquista il torneo senza perdere nemmeno un set. Superato in finale Bautista Agut con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 45 minuti di gioco. Dopo le vittorie prestigiose contro Albot, Rublev, Lopez e Zopp, Berrettini ottiene il successo più importante della propria carriera contro il numero 16 della classifica Atp.

L'azzuro, diventato il 32° italiano a giocare una finale Atp nell’Era Open, ha trionfato grazie al suo servizio, che gli ha permesso di venire fuori anche dalle situazioni più complicate. A cominciare dal primo delicatissimo set, in cui il romano si è imposto 11-9 al termine di un tie-break al cardiopalma in cui ha annullato due set point allo spagnolo. Più semplice, invece, il secondo parziale, chiuso sul punteggio di 6-4 con un break all'ultimo e decisivo game.

SPORTAL.IT | 29-07-2018 13:55