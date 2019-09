Berrettini agli ottavi: "Testa e carattere"

Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi degli Us Open dopo aver sconfitto l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (3) 7-6 (2). Non un match semplice per l'azzurro, che diventa il tennista italiano più giovane nell'era Open ottenere il pass per gli ottavi in due tornei dello Slam nello stesso anno. Il prossimo avversario è Rublev, che ha piegato a sorpresa Kyrgios.

"Sono contento, queste sono le partite che ti fanno crescere. Una vittoria di testa e di carattere. Sono rimasto sempre in partita, lottando perché nel tennis non è mai finita. Non penso tanto ai record di precocità, ora la mia attenzione è al prossimo avversario", le parole ai microfoni di Eurosport.

SPORTAL.IT | 01-09-2019 09:21