Berrettini, maledizione infinita: forfait agli Australian Open ed è giallo sulle condizioni del romano, l’allarme due giorni fa

Il tennista romano è stato costretto a rinunciare agli Australian Open ma non ha chiarito le motivazioni di questa scelta: due giorni fa il primo campanello d’allarme nell’esibizione contro Schoolkate

Ancora una rinuncia, la maledizione che sembra accanirsi nei confronti di Matteo Berrettini non ha fine. La stagione per il tennista romano inizia (o meglio non inizia) con una rinuncia, di quelle importanti visto che il romano non sarà al via agli Australian Open.

Berrettini rinuncia agli Australian Open

Una sfortuna che continua a perseguitare Matteo Berrettini. Il romano sperava di cominciare il 2026 con il piede giusto e sembrava averlo fatto con il successo nel match esibizione contro l’emergente statunitense Learner Tien. Poi le cose hanno preso subito la direzione sbagliata, il romano avrebbe dovuto esordire agli Australian Open con uno dei match più attesi dell’intero primo turno, contro il padrone di casa Alex De Minaur (che trova il lucky loser Mackenzie McDonald), invece la sfortuna sembra esserci accanita nei suoi confronti. E alla vigilia del debutto è arrivata la notizia che nessun tifoso avrebbe voluto sentire: il forfait.

Giallo sulle condizioni: due giorni fa l’allarme

La notizia della rinuncia all’Happy Slam non arriva esattamente come un fulmine a ciel sereno visto che solo due giorni fa era scattato il primo inquietante campanello d’allarme. La sconfitta nel match di esibizione contro l’australiano Tristan Schoolkate nel corso del Kooyong Classic aveva sollevato i primi dubbi che si sono trasformati in vere e proprie paure quando il romano ha dovuto dire di no all’attesa esibizione contro l’amico Flavio Cobolli. Era stato quest’ultimo a rivelare che le condizioni fisiche di Martello non erano ottimali e l’ultimo indizio è arrivato con l’assenza dalla conferenza stampa di rito prima dell’inizio degli Australian Open. Ma al momento il romano non ha ancora rivelato quale è il problema fisico che lo ha costretto a questa decisione.

Il calvario di Matteo

Le ultime stagioni sono state un vero e proprio calvario dal punto di vista fisico per Matteo Berrettini. Ogni volta che è sceso in campo (non ultima la Coppa Davis), il romano ha confermato tutte le sue qualità e la sua capacità di giocare ai massimi livelli ma le sue apparizioni si stanno facendo sempre più rare. A un buon torneo segue quasi sempre un forfait, l’infortunio patito a Roma mentre sembrava in un momento positivo lo ha prima costretto a dire no al Roland Garros e poi lo ha messo in una condizioni, anche psicologica, difficile per il resto della stagione. Ora Matteo dovrà trovare le risorse per far fronte a un altro problema fisico, l’ennesimo che sta condizionando la sua carriera.

