Berrettini avanza a San Pietroburgo

Matteo Berrettini avanza al "St. Petersburg Open", torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.180.000 dollari che si sta disputando sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale, terza testa di serie e bye al primo turno, supera nettamente lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-1 6-2 e approda ai quarti dove se la vedrà con Egor Gerasimov, qualificato bielorusso giustiziere di Mannarino. Fra i due non ci sono precedenti.

Salvatore Caruso, numero 114 Atp, dopo il successo in rimonta nel derby tricolore con Thomas Fabbiano, cede invece per 6-3 6-4 al Next Gen Casper Ruud, numero 60 Atp ed ottava testa di serie: il giovane norvegese aveva vinto in due set anche l'unico precedente con il 26enne di Avola, disputato al primo turno del challenger di Noumea (cemento) dello scorso anno.

