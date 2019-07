Berrettini avanza a Wimbledon, Caruso no

Debutto vincente per Matteo Berrettini nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam, iniziata lunedì sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club di Londra. Il giocatore romano, numero 20 del mondo e 17 del seeding, ha sconfitto in quattro set, per 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (3), lo sloveno Aljaz Bedene, numero 85 del ranking internazionale. Al prossimo turno Berrettini affronterà il cipriota Marcos Baghdatis, al suo ultimo torneo prima dell’addio.

Out invece Salvatore Caruso, che ha lottato nel primo set con Gilles Simon, perdendolo 7-9 al tie-break e poi ha ceduto 3-6 e 2-6 negli altri parziali.

