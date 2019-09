Matteo Berrettini batte Gael Monfils con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6(5), approda in semifinale agli Us Open e rilancia: "Il torneo non è ancora finito".

"I match point falliti? Sono stato fortunato, io ne ho avuti, lui no. Ed è ancora meglio quando vinci, anche se ero un po' teso… Che lotta, complimenti al mio avversario, mentre stavo giocando pensavo anche che ero spettatore di una delle partite più belle che avessi mai visto".

SPORTAL.IT | 05-09-2019 00:54