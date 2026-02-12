Berrettini, Bertolucci critico dopo il ko: il duro rimprovero. Fonseca, da Big3 con Sinner e Alcaraz alla crisi

Bertolucci critica la scelta di Berrettini dopo l'eliminazione a Buenos Aires contro Vit Kopriva, mentre il rivale del futuro di Sinner e Alcaraz è entrato nella sua prima crisi della carriera

Dopo la vittoria in due set su Federico Coria, Matteo Berrettini è crollato contro il n°95 Vit Kopriva conquistando sette game in due parziali. Una sconfitta che dimostra come al tennista romano serva ancora tempo per ritrovare la condizione ottimale dopo la lesione che lo aveva obbligato a saltare l’Australian Open e che ha scatenato la reazione di Paolo Bertolucci, critico nei confronti della scelta del classe ’96 di rientrare sulla terra rossa sudamericana piuttosto che sul cemento europeo. Nel frattempo il “piccolo Sinner” brasiliano Joao Fonseca da teorico nuovo Big3 è entrato in una profonda crisi di risultati.

Berrettini crolla con Kopriva

La vittoria su Coria all’esordio dopo il rientro ci aveva illuso che Berrettini fosse già pienamente recuperato dopo l’infortunio agli addominali che lo avevano obbligato a saltare l’inizio di stagione in Australia. Alla seconda uscita sui campi dell’ATP 250 di Buenos Aires Matteo si è però dovuto arrendere a Kopriva con il risultato di 6-4 6-3. Una sconfitta che, visto il rientro dopo l’infortunio, non preoccupa, nonostante in passato il romano ci avesse abituato anche a ritorni sfavillanti con finali raggiunte al primo tentativo.

Bertolucci critica la scelta di Berrettini

La scelta di rientrare sulla terra rossa di Buenos Aires però non ha convinto tutti. L’ex giocatore e oggi commentatore per Sky Sport Paolo Bertolucci ha infatti criticato aspramente la decisione di Berrettini di prendere parte alla tournée sudamericana piuttosto che sul cemento europeo:“Qualcuno é a conoscenza del motivo per il quale Berrettini ha scelto le sabbie mobili sudamericane al posto del confortevole indoor europeo?”. Una sorta di rimprovero, nonostante nel corso della sua carriera – un po’ a sorpresa viste anche le sue caratteristiche fisiche – spesso Matteo ha dimostrato di trovarsi meglio sulla terra rispetto al cemento, aspetto che potrebbe averlo portato a optare per questa decisione.

Fonseca, da nuovo Big3 con Sinner e Alcaraz a giocatore in crisi

Se per Berrettini non si può certamente parlare di delusione, questo termine sembra quanto mai azzeccato per quanto fatto dal campione in carica qui a Buenos Aires Fonseca. Le aspettative sul brasiliano per questo 2026 erano infatti tante, con molti che si aspettavano da lui un’ulteriore crescita e un balzo in classifica che lo avrebbe portato ad avvicinarsi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – di cui secondo tanti sarà l’unico vero rivale tra quelli ora presenti nel circuito. Invece Joao in questa stagione ha finora raccolto solo delusioni. Il classe 2006 ha infatti subito la seconda eliminazione all’esordio su due tornei dopo essere stato battuto da Alejandro Tabilo per 6-3 3-6 7-5.