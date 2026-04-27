Berrettini a Cagliari debutta con Kypson, subito derby Sonego-Bellucci. Arnaldi in cerca di un riscatto

Il sorteggio del Challenger 175 di Cagliari non sorride a Berrettini, che sfida subito Kypson e potrebbe trovare poi Hurkacz o Burruchaga (e più avanti Navone). Derby rischiatutto Sonego-Bellucci

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Nella forma è un Challenger, nella sostanza somiglia tanto (almeno) a un 250. Perché mai come quest’anno Cagliari raccoglierà tanti delusi dalla campagna sulla terra di Spagna: chi è uscito presto da Madrid ha subito direzionato le vele verso l’isola, con il Challenger 175 (anticamera appunto dei tornei 250) che ha spalancato ben volentieri le porte a una entry list che è diventata decisamente accattivante. Con tanta Italia schierata al via, ma con tanti pretendenti pronti a dare battaglia in un torneo che a questo punto diventa decisamente un’occasione ghiotta per far sapere al mondo intero chi è che sta meglio sulla terra a pochi giorni da Roma e (soprattutto) Parigi.

Navone testa di serie numero 1, Sonego-Bellucci al debutto

Certo quando è stata pubblicata la prima entry list del torneo a qualcuno pareva di sognare: Cobolli, Darderi, Etcheverry, Munar e Atmane avevano dato la loro preferenza a giocare a Cagliari, qualora però fossero usciti al primo turno a Madrid. L’eliminazione di Darderi è avvenuta invece soltanto poche ore fa e pertanto Luli non sarà della partita sulla terra sarda, con Mariano Navone che avrà così in carico l’onore e l’onore di essere la prima testa di serie.

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In generale però il livello sarà veramente alto, con Adrian Mannarino seconda testa di serie, Nuno Borges alla 3 e Roman Burruchaga alla 4. L’unico italiano che figura tra le 8 teste di serie è Lorenzo Sonego, che alla numero 5 debutterà in un derby decisamente carico di significati contro Mattia Bellucci (entrambi sono usciti al debutto a Madrid), confinati nella parte bassa del tabellone nel quarto di finale dove potrebbero incrociare Mannarino. Alla 6 c’è Hubi Hurkacz, reduce dal ko. con Musetti al secondo turno in terra madrilena, poi alla 7 Juan Manuel Cerundolo (battuto da Darderi a Madrid) e alla 8 Marcos Giron.

Berrettini sfida Kypson, poi occhio alla variabile Burruchaga

Detto del derby Sonego-Bellucci, chiaro che la vera mina vagante del torneo non potrà che rispondere al nome di Matteo Berrettini. Che ha ottenuto l’invito a giocare e l’ha colto al volto, ma che al debutto se la vedrà con l’imprevedibile Patrick Kypson, che a Madrid ha dato parecchio filo da torcere a Tsitsipas dopo essere stato ripescato come lucky loser (nel ranking oggi l’americano precede di due posizioni il romano, rispettivamente alla 90 e alla 92).

Berrettini è nello spicchio di tabellone di Navone, che sarebbe il rivale agli ottavi (godrà di un bye all’esordio, come tutte e 4 le prime teste di serie), poi nei quarti il possibile incrocio con Hurkacz e in semifinale quello con l’emergente Burruchaga (sconfitto in finale a Houston da Tommy Paul a fine marzo: da allora non ha più giocato tornei ufficiali, né ATP e tantomeno Challenger) o Giron.

Burruchaga che agli ottavi potrebbe debuttare contro Andrea Pellegrino, già inserito nel main draw in attesa di conoscere l’avversario, che uscirà dal tabellone cadetto. Da dove almeno un altro italiano uscirà, dal momento che delle 4 partite rimaste da giocare uno è un derby tra Arnaboldi e Carboni, mentre Della Valle sfiderà il greco Sakellaridis.

Arnaldi, ora o mai più: a Cagliari per risalire la corrente

La maggiore concentrazione di italiani è nella parte bassa del tabellone, dove Federico Cinà (che gode di una wild card) sfiderà Cerundolo jr., sperando di andare a sfidare negli ottavi Matteo Arnaldi, che attende di conoscere lo sfidante dal quartetto dei qualificati (Arnaldi che spera di ritrovarsi a Cagliari dopo un periodo nero).

Potrebbe essere derby sicuro agli ottavi tra il vincente di Sonego e Bellucci, opposto all’altra wild card Gianluca Cadenasso, che a sua volta atteso da un qualificato. E nello spicchio di tabellone di Sonny c’è anche Stefano Travaglia, che debutterà contro Jesper De Jong.

Il Sardegna Open è alla quinta edizione: dopo le edizioni 2020 (vittoria di Djere su Cecchinato) e 2021 (trionfo di Sonego, in finale proprio su Djere), che facevano parte del circuito ATP 250, il torneo è tornato in calendario come Challenger 175 nel 2023 (successo di Humbert ancora su Djere) e 2024, quando Navone s’impose in finale su Musetti. Lo scorso anno, a causa di interventi al Circolo Tennis Cagliari, la nuova sospensione prima del ritorno in calendario nella settimana che precede Roma.