Berrettini, caviglia ko e forfait

Matteo Berrettini non potrà difendere il titolo a Gstaad la prossima settimana. Il 23enne tennista romano, numero 20 del ranking mondiale, in allenamento ha riportato una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà a fermarsi per un periodo di tempo non ancora stabilito. Proprio sulla terra rossa elvetica lo scorso anno l'azzurro aveva conquistato il suo primo trofeo nel circuito maggiore (con tanto di en-plein in doppio) superando in finale lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Berrettini, protagonista di una grande stagione sull'erba (vittoria a Stoccarda, semifinale ad Halle e primo ottavo Slam a Wimbledon), proverà a recuperare dall'infortunio in tempo per partecipare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati (dove nel 2018 non ha giocato) e prepararsi nel migliore dei modi in vista degli US Open.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 15:06