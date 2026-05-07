Berrettini come Sinner, penalizzato da Aurelie Tourte: lite Matteo-giudice di sedia, poi il ko contro Popyrin

L’emozione per il debutto sul Centrale, il gran tifo del pubblico per lui, un primo set giocato sicuramente al di sotto delle sue possibilità: la tensione ha giocato un brutto scherzo a Matteo Berrettini nel corso del match contro Alexei Popyrin, nel primo turno degli Internazionali di Roma. “The Hammer”, giocatore solitamente estremamente pacato e corretto, si è reso protagonista di una clamorosa protesta nei confronti della giudice di sedia, la francese Aurelie Tourte, a causa di un episodio controverso verificatosi nel primo gioco del secondo parziale: la caduta del dispositivo anti-vibrazione posto sulla rete, che ha determinato la sospensione del punto.
- Internazionali, Berrettini-Popyrin: l'incidente a inizio secondo set
- Lite Tourte-Berrettini: la controversa decisione della giudice di sedia
- Il precedente con Sinner: quell'erroraccio con Tsitsipas a Montecarlo
Internazionali, Berrettini-Popyrin: l’incidente a inizio secondo set
Si era sul punteggio di 15-30, con Berrettini voglioso di riscattarsi dopo un primo set perso in modo netto, su un pesante 6-2 a favore dell’australiano. Lo scambio era in corso quando il piccolo dispositivo giallo si è staccato dalla rete, cadendo nella metà campo di Popyrin. Lo scambio è andato avanti, ma solo per pochi istanti: l’arbitra, infatti, subito dopo ha fermato il gioco, dopo che Popyrin aveva dato un’impercettibile occhiata verso la parte del campo interessata dalla caduta del dispositivo. Il tennista italiano si è lamentato vigorosamente, urlando a muso duro contro la giudice di sedia francese. Una vera e propria lite, anche se Tourte è rimasta impassibile e ha ordinato più volte con fermezza di ripetere il punto.
Lite Tourte-Berrettini: la controversa decisione della giudice di sedia
Risultato? Popyrin ha piazzato due ace di fila, più una prima vincente. E Berrettini ha chiuso il game tradendo un evidente nervosismo. Ma cosa dice il regolamento? Ha fatto bene la giudice di sedia a fermare il gioco? “Non mi stava disturbando”, ha ripetuto più volte Matteo. Il problema è che Popyrin, sia pur per una frazione di secondo, è stato in qualche modo “condizionato” dall’inconveniente tecnico. La decisione di Aurelie Tourte, insomma, ha un suo fondamento. Anche se – va detto – non sarebbe stato uno scandalo se avesse lasciato concludedere lo scambio. Col senno di poi, l’australiano ha tratto enorme vantaggio dalla decisione. E ha poi chiuso i conti sul 6-3, dopo un break al sesto game.
Il precedente con Sinner: quell’erroraccio con Tsitsipas a Montecarlo
Dove Tourte si rese protagonista di un incredibile errore, invece, è la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024, quando non vide che un colpo di Stefanos Tsitsipas era finito abbondantemente fuori, negando a Sinner un punto prezioso in un momento decisivo del match (che poi Jannik avrebbe perso). Una svista pacchiana, che solo il buon senso e l’educazione del rosso di San Candido hanno ridimensionato. Proprio dopo quel grossolano errore l’ATP ha accelerato i tempi per l’introduzione obbligatoria dell’occhio di falco anche sui campi in terra rossa, entrata ufficialmente in vigore a partire dall’anno successivo.