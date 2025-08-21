Berrettini, la Coppa Davis non è più un miraggio: spunta la data del rientro di Matteo, è iscritto all’ATP di Hangzhou

Dalla Cina arriva una buona notizie per l'Italia in ottica Coppa Davis. Matteo Berrettini risulta infatti iscritto all'ATP 250 di Hangzhou, dove potrebbe rientrare dopo il lungo infortunio

Dopo i tanti ritiri consecutivi ecco il primo spiraglio di luce in fondo al tunnel per Matteo Berrettini. Il tennista romano, che nelle ultime settimane si è cancellato dai tornei di Toronto, Cincinnati e US Open, si è infatti iscritto all’ATP 250 di Hangzhou in Cina in programma dal 17 al 23 settembre. The Hammer punta a tornare in campo per il finale di stagione, in modo da non perdere il treno per la Coppa Davis dove punta a essere ancora protagonista con l’Italia.

Berrettini iscritto all’ATP 250 di Hangzhou

Finalmente una notizia che riaccende la speranza. Dopo i forfait dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e dallo US Open, il rientro di Matteo Berrettini potrebbe avere finalmente una data. L’ATP 250 di Hangzhou ha infatti diramato mercoledì 20 agosto i giocatori che prenderanno parte al torneo e tra questi è presente anche il tennista romano, che dal ritiro agli Internazionali d’Italia dello scorso 12 maggio ha disputato un solo incontro a Wimbledon dove è stato sconfitto da Kamil Majchrzak.

I possibili rivali a Hangzhou: ci sono anche due azzurri

Il fatto che Berrettini sia iscritto all’ATP 250 di Hangzhou non significa però che effettivamente scenderà in campo, quindi per eventualmente festeggiare il suo rientro bisognerà attendere l’effettivo inizio del torneo. In caso dovesse però davvero prendervi parte, quello cinese sarebbe un torneo ottimo per Matteo per testare le proprie condizioni. Ad Hangzhou saranno infatti presenti alcuni giocatori di spicco del circuito come Karen Khachanov, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Bublik, oltre agli azzurri Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Si riaccendono le speranze di vedere Berrettini in Coppa Davis

La notizia dell’iscrizione di Berrettini ad Hangzhou riaccende anche le speranze di vedere Matteo indossare nuovamente la maglia azzurra in occasione della Coppa Davis. Per quanto ovviamente la sua convocazione sarà da valutare in base alle sue prestazioni e condizioni, questa non può che essere una buona notizia per Filippo Volandri, che già rischia di dover fare a meno del leader Jannik Sinner.

Insieme all’altoatesino ATP infatti Berrettini era stato assoluto protagonista del titolo vinto la passata stagione. Matteo garantirebbe a Volandri di poter puntare su un n°2 (considerando che anche senza Sinner a livello di ranking si troverebbe alle spalle di Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli) di sicuro affidamento, anche perché con l’azzurro indosso The Hammer ha sempre mostrato la sua versione migliore, che potrebbe risultare decisiva per aggiudicarsi il terzo titolo consecutivo in Coppa Davis per l’Italia.