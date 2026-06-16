Berrettini deluso, Wimbledon sceglie Dimitrov dopo l’impresa sfiorata con Sinner: ma i dolori di Jodar aiutano Matteo

Annunciate le wild card di Wimbledon, con Serena e Venus Williams che giocheranno in doppio assieme e la finalista del Roland Garros Maja Chwalinska. Per il tabellone maschile piccola beffa per Berrettini, che però può ancora sperare

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Niente da fare, al momento, per Matteo Berrettini. Nella giornata di oggi martedì 16 giugno gli organizzatori di Wimbledon hanno infatti annunciato le wild card per i tabelloni maschili e femminili e tra i nomi purtroppo non compare quello dell’azzurro, al quale è stato preferito Grigor Dimitrov. Il tennista romano ha ancora però due chance per entrare direttamente in tabellone.

Le wild card per il tabellone maschile di Wimbledon: Berrettini snobbato

Dopo l’ottimo Roland Garros dove si è spinto fino ai quarti di finale – venendo poi costretto a ritirarsi per un leggero infortunio – e vista anche la finale raggiunta nel 2021, Berrettini si augurava che gli organizzatori di Wimbledon gli concedessero una wild card per compensare la beffa di essersi ritrovato fuori dall’entry list nonostante sia ormai rientrato tra i primi 50 al mondo.

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Purtroppo per Matteo da Londra non è arrivato alcun invito ma solo una delusione, con gli organizzatori che hanno preferito invitare i giocatori britannici Fearnley, Fery, Pinnington Jones e Samuel, Stan Wawrinka – alla sua ultima partecipazione prima del ritiro – e Dimitrov. Se le prime cinque risultano scelte sensate e che anzi apparivano quasi scontate alla vigilia, sorprende invece quella di preferirgli Grigor, giocatore dall’enorme carriera senza dubbio, ma – causa infortuni – al momento molto lontano dai suoi standard. Una preferenza che potrebbe anche essere collegata con quanto di buono mostrato dodici mesi fa dal bulgaro, che era arrivato a un passo dal battere Jannik Sinner, futuro campione del torneo, salvo poi arrendersi a un infortunio.

Le speranze di Berrettini per entrare in tabellone: l’infortunio di Jodar può aiutarlo

A far propendere per Dimitrov potrebbe anche essere stata la possibilità concreta che Berrettini entri nel tabellone principale evitando le qualificazioni anche senza wild card. Al momento Matteo è infatti il primo alternate in lista, il che significa che in caso di un ulteriore forfait tra i giocatori in entry list l’azzurro entrerebbe direttamente in tabellone. Un’eventualità non così remota, dato i tanti giocatori che stanno rientrando ora da infortuni e altri che invece li hanno appena subiti, come Rafael Jodar, costretto a ritirarsi dall’ATP 500 del Queen’s e a rischio anche per Wimbledon.

Questa però non è l’unica possibilità per Berrettini di entrare in tabellone. L’azzurro infatti può ancora sperare in un invito, dato che Wimbledon si è riservato altre due wild card per il tabellone maschile che verranno decise prossimamente, con la scelta che potrebbe ricadere su Matteo qualora non dovessero esserci rinunce da parte di altri giocatori che renderebbero futile l’assegnazione.

Venus e Serena Williams in doppio assieme

Oltre a quelle dei tabelloni maschili Wimbledon ha annunciato anche le wild card di quelle femminili. Tra le fortunate selezionate dagli organizzatori è presente Maja Chwalinska, recente finalista del Roland Garros che per lo stesso motivo di Berrettini (ovvero una risalita del ranking arrivata dopo l’annuncio dell’entry list) non era certa di un posto in tabellone, oltre alle due sorelle Williams, che – come era nell’aria – hanno ricevuto una wild card per giocare in coppia nel doppio.