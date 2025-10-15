Berrettini svela le difficoltà in Cina e chiede l’intervento dell’ATP: a Stoccolma si intravede il derby con Sonego

Impegnato a Stoccolma, Berrettini ha raccontato le difficoltà affrontate in Cina tra Hangzhou e Shanghai e chiesto l'introduzione di una heat rule all'ATP, mentre prende piede il derby con Sonego

Smaltito l’infortunio agli addominali Matteo Berrettini ha fatto il suo ritorno nella complicata tournée asiatica. Rientro che però non è andato nel migliore dei modi anche per via delle estreme condizioni climatiche che hanno caratterizzato soprattutto i tornei cinesi e raccontate dal tennista romano a Stoccolma, dove ha espresso il desiderio che l’ATP introduca una heat rule per evitare che queste situazioni si verifichino nuovamente. Intanto nella capitale svedese prende sempre più piede il derby azzurro con l’amico Lorenzo Sonego.

Berrettini racconta le difficoltà affrontate in Cina

Il Masters 1000 di Shanghai martoriato da defezioni per il fitto calendario e soprattutto da ritiri a partita in corso ha scatenato accese polemiche da parte dei giocatori per le condizioni estreme a cui sono stati sottoposti durante le loro partite. Condizioni che non hanno di certo aiutato un Berrettini al rientro dopo la lunga inattività per infortunio e sconfitto al primo turno da Mannarino. Condizioni estreme che Matteo ha raccontato a Stoccolma, spiegando come la situazione fosse ancora peggiore a Hangzhou, dove a sua volta è stato eliminato all’esordio: “Durante lo swing asiatico ho sperimentato condizioni mai vissute in passato. Hangzhou era anche più calda di Shanghai, ma il torneo era più piccolo e nessuno se n’è preoccupato. C’è stato veramente tanto caldo nei primi giorni, noi non potevamo crederci. Fortunatamente loro hanno un tetto e ha piovuto molto”.

Berrettini: “L’ATP deve introdurre una regola per il caldo”

Le condizioni estreme di Shanghai hanno portato molti giocatori a chiedere l’introduzione di una heat rule da parte dell’ATP. Richiesta a cui si è unito anche lo stesso Berrettini e che, come riportato da Reuters settimana scorsa, il circuito maschile starebbe già pensando di introdurre: “Quando le condizioni sono così estreme l’ATP deve fare ciò che hanno fatto gli Slam, introdurre una regola per il caldo o qualcosa del genere. Noi non vogliamo che i giocatori si infortunino o soffrano in quel modo. La salute viene prima di tutto, ma anche lo show è importante, e se i giocatori non si sentono bene si ritirano. Noi non vogliamo che accada. Molti non capiscono quanto sia diverso giocare nello stesso torneo con anche solo 5 gradi in più o in meno, ma fa molta differenza“.

Sonego avanza, derby azzurro con Berrettini più vicino

Passato l’infortunio e le difficoltà dei tornei cinesi, Berrettini ha detto però di sentirsi bene, come dimostrato anche dalla vittoria in due set sul connazionale Giulio Zeppieri: “Il mio corpo sta bene. Finché gioco così, corro, lotto, urlo, sto bene. Ho vissuto nel tennis per tantissimo tempo e il mio corpo ora sta pagando il conto”. Ora sulla strada di Matteo all’ATP 250 di Stoccolma ci sarà la sfida contro l’ostico Ugo Humbert, che in caso di successo gli aprirebbe le porte per un possibile derby con l’amico Sonego, che dovrà battere però battere Aleksander Kovacevic dopo essersi sbarazzato di Arthur Fery con il risultato di 6-4 6-2