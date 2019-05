Berrettini eguaglia se stesso

Nessuna variazione nella top ten del ranking mondiale, che vede Novak Djokovic alla 29esima settimana consecutiva al comando (la 253esima complessiva: è quinto nella speciale classifica), mantenendo 4.410 punti di vantaggio su Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio sempre Roger Federer, che precede Dominic Thiem ed Alexander Zverev, un po' più vicino all'austriaco dopo il titolo vinto a Ginevra.

Nella classifica pubblicata dall'Atp, Fabio Fognini perde una posizione e torna al dodicesimo posto confermandosi il primo dei tennisti italiani. Alle sue spalle stabile Marco Cecchinato (numero 19), mentre Matteo Berrettini fa un altro passo avanti e si porta al numero 31, eguagliando il proprio best ranking. Perde cinque posti Andreas Seppi (71esimo) e scivola di un gradino Lorenzo Sonego (74esimo), mentre fa due passi avanti Thomas Fabbiano (numero 96) come pure Paolo Lorenzi (99esimo), che torna nei top 100 dove figurano sette azzurri. Più indietro da segnalare il best ranking di Salvatore Caruso (numero 147).

SPORTAL.IT | 27-05-2019 12:27