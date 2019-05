Berrettini eliminato fa mea culpa

È terminata al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini al Roland Garros. Il 23enne romano, numero 31 del mondo e 29 del seeding, ha ceduto al 20enne norvegese Casper Ruud, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 in due ore e 21 minuti.

Berrettini ha commentato così il ko: “Le sconfitte che più bruciano sono anche quelle che più servono per crescere e migliorare. Riguarderò il match. La chiave tattica è stata che nei game di servizio il mio avversario mi ha sempre messo pressione facendomi male con il diritto. Questa partita l'ho persa prima di tutto sul piano nervoso, non ero carico come al solito”.



