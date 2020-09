Berrettini eliminato, Rublev si prende la rivincita

Matteo Berrettini è stato eliminato agli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista romano è stato sconfitto in quattro set (6-4 3-6 3-6 3-6) dal russo Andrej Rublev, che si è preso la rivincita sull’azzurro dopo la sconfitta subita un anno fa sempre agli ottavi a Flushing Meadows. Era l’ultimo degli italiani ancora in corsa nello slam.

Berrettini, numero 8 del mondo, è partito bene vincendo il primo parziale per 6-4, ma poi ha subito la rimonta di Rublev: l’azzurro è sembrato in difficoltà anche nel servizio, la sua arma migliore.

“Alla fine del primo set i rapporti di forza sui colpi fondamentali del tennis maschile, il servizio e la risposta, sono cambiati, in sostanza lui ha cominciato a giocarli meglio e io ho cominciato a giocarli peggio. Non mi sentivo pimpantissimo durante la partita, anche adesso un po’ mi gira la testa, credo sia stata la tensione, ma non mi piace attaccarmi a queste cose”, ha detto dopo il match.

OMNISPORT | 08-09-2020 08:07