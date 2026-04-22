Berrettini subito fuori a Madrid, cede a Prizmic e Sarah Toscano denuncia bodyshaming dopo le voci con Matteo

È già finita l'avventura di "The Hammer" in Spagna: sconfitta in due set contro il croato mentre la cantante lamenta insulti sui social dopo i siparietti a distanza con lui.

Si è già chiusa l’avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano si è arreso al primo turno a Dino Prizmic, tennista croato che nel main draw del torneo spagnolo era entrato da lucky loser al posto del belga Raphael Collignon, che aveva dato forfait a poche ore dall’esordio. Prestazione poco ispirata da parte dell’azzurro, che non è riuscito mai a entrare realmente nel ritmo partita. E intanto dall’Italia rimbalza una polemica poco simpatica, che riguarda solo indirettamente “The Hammer”: Sarah Toscano, la giovane cantante con cui aveva avuto dei divertenti scambi a distanza, ha denunciato di aver subito bodyshaming sui social proprio dopo quelle conversazioni.

Madrid, Berrettini irriconoscibile contro Prizmic

Al match contro il 20enne croato, numero 87 al mondo – mentre Berrettini è precipitato in 92ma posizione – il finalista di Wimbledon 2021 è arrivato inspiegabilmente scarico e poco incisivo. Dopo cinque giochi senza break, Prizmic ha strappato il servizio all’italiano nel sesto game e ha poi gestito la situazione senza troppi problemi fino al 6-3. Nel secondo parziale Berrettini ha ceduto nuovamente la battuta nel terzo gioco e non è riuscito più a reagire. Al croato, proprio come nella prima frazione, è bastato difendere i propri turni di battuta per portare a casa set, partita e qualificazione al turno successivo sul 6-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La polemica dall’Italia: insulti a Sarah Toscano

Mentre in poco meno di cento minuti, sotto il sole di Madrid, si consumava il dramma sportivo di Berrettini, dall’Italia trovava eco la polemica portata alla luce dalle rivelazioni di Sarah Toscano, la giovane cantante – pazza per il tennis – che qualche tempo fa aveva stretto un rapporto d’amicizia a distanza con Matteo. In un’intervista a Il Messaggero, Sarah ha raccontato che l’esposizione mediatica – inevitabilmente lievitata dopo quei siparietti di qualche tempo fa – le ha provocato anche dei guai, come gli sgradevoli e francamente insopportabili commenti sulla sua forma fisica, sconfinanti spesso e volentieri nel bodyshaming.

Il caffè con Berrettini e i brutti commenti sui social

“Commenti del tipo ‘ingrassata’ o ‘invitata a troppe cene?’ Ero preparata mentalmente. Non nascondo, però, che ci sono stata comunque male. Ai bulli dei social dico: ricordatevi che dietro un personaggio pubblico c’è sempre una persona“, ha raccontato l’artista, che ha dovuto fare i conti con una vera e propria alluvione di commenti negativi tra TikTok e Instagram in coda al brano “Taki”. “Non è normale commentare il corpo delle persone”, la replica di Sarah sui social. Ironia della sorte, il caffè con Berrettini – che nel frattempo s’è fidanzato con un’altra – per ora è saltato: “Non l’ho preso ancora (e giù una risata)”.