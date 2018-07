Grazie al successo a Gstaad, Berrettini è tra i migliori 60 giocatori al mondo. Un trionfo che l'azzurro classe 1996 ha commentato così: "Credo di aver giocato, questa settimana, il miglior tennis della mia carriera".

In una sola settimana, tre trionfi azzurri in altrettanti tornei maschili. Berrettini, al suo primo titolo ATP, vince dopo Cecchinato e Fognini. Non accadeva dal lontano 1977. Nella stagione in corso, già cinque i tornei vinti da tennisti italiani.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 08:00