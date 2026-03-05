Indian Wells, Berrettini epico: batte Mannarino distrutto dai crampi e ora c’è Zverev. Sinner trova Svrcina, fuori Bellucci

Un’impresa epica, proprio di quelle che piacciono a Matteo Berrettini. Il tennista romano conquista una vittoria importante al primo turno di Indian Wells battendo il francese Adrian Mannarino al terzo set, in una partita anche condizionata dai crampi che lo hanno colpito a inizio del terzo set. Niente da fare per Mattia Bellucci che viene eliminato dal canadese Diallo.

Berrettini, che impresa

Una partita di quelle che a Matteo Berrettini piacciono eccome, quando c’è da tirare fuori l’ultima goccia di energia e da andare in battaglia, il romano riesce sempre a fare qualcosa che non ti aspetti. La sfida contro il francese Adrian Mannarino, numero 48 del seeding, rappresentava un test importante per il tennista italiano che sul cemento californiano si trovava di fronte una bestia nera, nei due incontri precedenti l’azzurro aveva rimediato altrettante sconfitte e non era mai riuscito a strappare un set al transalpino. E anche a Indian Wells, lo scenario sembrava molto simile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mannarino mette subito in difficoltà Matteo al punto da volare avanti sul 4-0, parziale che sembra segnato con l’azzurro che però recupera un break prima di cedere per 6-4. Nel secondo Berrettini riesce subito a strappare il servizio al suo avversario ma quando sembra in controllo subisce il controbreak. Si va in battaglia e al 12esimo game arriva la svolta con il romano che strappa il servizio e si prende il set.

L’arrivo dei crampi

La gara sembra complicarsi maledettamente a inizio del terzo set quando Berrettini comincia a essere vittima di crampi. L’azzurro è costretto a fare ricorso anche al fisioterapista, si rimette in piedi e prova a gestire nel migliore dei modi il momento complicatissimo. Mannarino non gli regala niente con l’azzurro costretto a fare ricorso fino all’ultimo centesimo di energia per vincere la partita prima di accasciarsi al suolo, vittima della stanchezza. Un successo importante per il romano che al secondo turno dovrà però trovare nuove energie anche nel suo gioco per la sfida contro il tedesco Zverev, testa di serie numero 4.

“Quando sono arrivati i crampi all’inizio mi sono sorpreso perché in quel momento non sentivo di essere stanco. Ci ho messo qualche punto per capire cosa stesse succedendo. Non sono ancora al meglio, sono stato un po’ raffreddato e quando giochi a questo livello e a questa intensità puoi arrivare all’estremo”, ha spiegato l’azzurro alla fine della partita. E ora la sfida con Zverev: “Credo sia l’ottava volta che giochiamo contro, ci conosciamo. So come gioca e so già che sarà una partita molto difficile. Adesso vado a dormire e domani ci penseremo”.

Bellucci subito fuori, Sinner trova Svricina

Non è andata altrettanto bene all’altro italiano impegnato nel primo turno del torneo californiano. Mattia Bellucci sperava sicuramente in qualcosa di meglio nel match di esordio contro il giovane canadese Diallo, ma il giocatore nordamericano dopo aver sofferto nel primo set vinto solo al tiebreak, nel secondo ha messo in grande difficoltà il mancino italiano chiudendo la pratica in due set. Arriva anche l’avversario per Jannik Sinner che se la vedrà con il ceco Dalibor Svrcina, che dopo le qualificazioni al primo turno si sbarazza abbastanza facilmente dell’australiano Duckworth (6-2, 6-4). Incontro inedito per il numero 2 del mondo, non ci sono precedenti con il 23enne di Ostrava numero 109 del ranking ATP.